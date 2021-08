Liban: la diaspora se mobilise pour aider son pays en plein chaos

Selon l'ONU, 78% de la population libanaise vit désormais sous le seuil de pauvreté. La crise économique est l'une des pires depuis le milieu du XIXe siècle, selon la Banque mondiale. La dégradation des conditions de vie est très rapide : ce dimanche encore, le prix des carburants a augmenté de près de 70%, ce qui se répercutera sur l'ensemble de l'économie du pays. Le prix des denrées alimentaires augmente très rapidement. Et la diaspora libanaise tente de se mobiliser pour faire parvenir une aide sur place.

Avec l'aide de deux bénévoles, Aya Mcheimeche fait du tri dans les dons. Cette jeune femme de 27 ans, originaire du Liban, est l'une des co-fondatrices des Valises, une association née après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth le 4 août 2020.

« Le concept de départ, c’est de "profiter" des voyageurs qui font Paris-Beyrouth pour leur donner une valise supplémentaire remplie par nos soins de dons que nous demandent les associations sur place. On a des associations partenaires au Liban qui nous envoient des listes, explique la jeune femme à Guilhem Delteil du service international. Nous, on fait les valises que l’on donne à un voyageur. »

Le projet a vite rencontré un certain succès, recevant des dons des quatre coins de France, de Belgique et de Suisse également. Les valises n'y suffisaient plus : l'association envoie désormais des containeurs au Liban. Au total, 42 tonnes d'aide sont ainsi parties de Paris vers Beyrouth en un an. Mais au fil de l'année, les besoins ont évolué.

« Il y a encore un an, poursuit Aya Mcheimeche, il n’y avait pas besoin d’envoyer des pâtes. Il fallait donner des habits, des médicaments, du matériel médical. Il fallait essayer d’aider à la reconstruction des maisons. Là, maintenant, on est passé dans un autre type de catastrophe de plus longue durée, et plus difficile à gérer, qui est que les gens n’ont pas de quoi s’acheter ce qu’il faut au supermarché. »

Et désormais, l'association, née pour faire face à une urgence, entend placer son action dans la durée. Le besoin n'est plus ponctuel. « Et nous ne sommes pas à l'abri que la situation empire encore », juge Aya Mcheimeche.

