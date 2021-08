Iran: les réseaux sociaux outrés après la diffusion de vidéos piratées de la prison d'Evin

Des scènes de vidéos piratées des caméras de surveillance de la célèbre et sinistre prison d'Evin de Téhéran ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Wikipedia Commons CC BY-SA 2.0 Ehsan Iran

Texte par : Siavosh Ghazi 4 mn

Des scènes de vidéos piratées des caméras de surveillance de la célèbre et sinistre prison d'Evin de Téhéran ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. On y voit des actes de maltraitance envers des prisonniers. Les images ont provoqué de nombreuses critiques de la part des internautes mais aussi des médias iraniens et des responsables politiques et judiciaires.