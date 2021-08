Qatar: visite symbolique du voisin émirien sur fond de réchauffement diplomatique

Un haut responsable émirien s'est rendu jeudi 26 août au Qatar où il a rencontré l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani. Depuis la réconciliation entre Abou Dhabi et Doha, c‘est une première. Les Émirats arabes unis, mais aussi l‘Arabie saoudite et le Bahreïn, ont rétabli entièrement leur relation diplomatique avec leur voisin en janvier 2021.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

C‘est une visite hautement symbolique. Jeudi 26 août, le cheikh Tahnoun, conseiller émirien à la sécurité nationale et frère du prince héritier d‘Abou Dhabi Mohamed ben Zayed, a rencontré l‘émir Al Thani du Qatar. Officiellement, les deux hommes ont discuté « des relations bilatérales et des moyens de les renforcer » selon l‘agence de presse qatarienne. Les dossiers « dans les domaines économiques et commerciaux » ont été abordés a précisé l‘agence officielle émirienne.

Nul doute que les sujets sensibles entre les deux pays ont aussi été mis sur la table. En 2017, les Émirats arabes unis avaient en effet rompu leur relation avec le Qatar. Ils accusaient le minuscule émirat gazier d‘une trop grande proximité avec l'Iran et les Frères musulmans.

Al Jazeera inaccessible

Malgré la fin du boycott trois ans plus tard, les relations étaient toujours aussi froides. De nombreux sites internet qatariens, comme celui du média Al Jazeera par exemple, sont toujours inaccessibles aux Émirats.

Avec cette visite, Abou Dhabi semble donc tourner la page de sa dispute avec Doha en dépit des désaccords persistants sur les grands dossiers diplomatiques.

►À lire aussi : Les Émirats arabes unis rouvrent la frontière avec le Qatar

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne