Emmanuel Macron en visite en Irak, «un pays charnière pour la stabilité du Moyen-Orient»

Emmanuel Macron entame ce samedi 28 août une visite de deux jours en Irak. La première étape sera à Bagdad pour des entretiens avec les dirigeants irakiens mais aussi pour participer à un sommet régional avec les pays voisins de l’Irak. Il se rendra ensuite dans le nord du pays, à Mossoul et Erbil. Le déplacement est centré sur les tensions régionales et la lutte contre les groupes islamistes armés.

De notre envoyé spécial à Bagdad, Guilhem Delteil

C’est la deuxième fois qu’Emmanuel Macron se rend en Irak en l’espace d’un an. « L’Irak est un pays pivot, un pays charnière pour la stabilité du Moyen-Orient », se justifie l’Elysée. Le puissant voisin iranien en a fait une zone d’influence et la Turquie vient y combattre les indépendantistes kurdes. Les groupes islamistes armés sont toujours présents.

Mais Bagdad fait aussi office de médiateur entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Et c’est ce potentiel qu’Emmanuel Macron souhaite souligner. Il veut « promouvoir l’Irak comme un espace de coopération plutôt que comme un espace de confrontation » explique la présidence française, faire « baisser les tensions en favorisant le dialogue ». Les dirigeants iraniens, saoudiens et turcs, rivaux régionaux, ont ainsi été invités à Bagdad.

Lutte contre les groupes islamistes armés

Mais la réussite de cette initiative dépendra d’abord du niveau de représentation des acteurs régionaux à ce sommet. Pour Emmanuel Macron, la stabilité régionale passe aussi par la lutte contre les groupes islamistes armés. L’ombre de l’échec des Occidentaux en Afghanistan planera sur ces discussions.

« La situation n’est pas la même mais on ne peut pas ne pas penser à l’Afghanistan. Il faut tirer les leçons des différentes expériences », reconnaît l’Elysée. À Bagdad, Mossoul puis Erbil, Emmanuel Macron devrait assurer de l’engagement durable de la France dans la lutte contre le groupe État islamique. « Comme au Sahel, il s’agit de notre voisinage et de notre sécurité nationale », souligne la présidence française.

