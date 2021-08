En Irak, Emmanuel Macron appelle à ne pas «baisser la garde» face au groupe EI

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre irakien à Bagdad, le 28 août 2021. VIA REUTERS - IRAQI PM MEDIA OFFICE

Le président français entame sa deuxième visite de l'année en Irak ce samedi. Il participe à un sommet régional réunissant notamment l’Arabie saoudite, l’Iran, la Turquie, la Jordanie et l’Égypte et s’est entretenu avec le président le Premier ministre irakien. Et les deux pays se sont engagés à poursuivre la lutte contre les groupes terroristes.