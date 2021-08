Covid-19: les Émirats arabes unis rouvrent les portes aux touristes vaccinés

Aux Émirats arabes unis, les autorités vont à nouveau délivrer à compter de ce lundi des visas à tous les visiteurs internationaux qui en font la demande, à condition qu'ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19. Une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme dans ce pays du Golfe.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Tous les touristes sont désormais les bienvenus aux Émirats arabes unis. Même si ce pays du Golfe accueillait déjà une grande partie d'entre eux, et ce depuis plus d'un an, il n'y a désormais plus aucune condition liée au pays d’origine de ces visiteurs internationaux.

En somme, la liste des pays considérés comme étant à risque du fait du contexte sanitaire est supprimée. Les autorités émiriennes exigent toutefois une vaccination complète avec l’un des sérums approuvés par l’Organisation mondiale de la Santé.

Début de la saison touristique et Exposition universelle

Avec le retour de la haute saison qui débute traditionnellement au mois d'octobre dans ce pays désertique, les autorités espèrent donc capitaliser sur cette mesure. Aux Émirats, le secteur du tourisme représente environ 15% du PIB et est l'un des piliers de la stratégie de diversification économique.

Cette mesure coïncide aussi avec le début de l'Exposition universelle que l'émirat de Dubaï s'apprête à accueillir dans un mois. Les organisateurs espèrent d'ailleurs 25 millions de visites. Un objectif inchangé malgré le report de cet événement l'année dernière.

