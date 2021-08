Proche-Orient: l’engrenage inexorable des confrontations entre Israéliens et Palestiniens

Situation à la frontière entre la bande de Gaza et israël, le 28 août 2021. MAHMUD HAMS AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Trois mois après l'opération « Gardien des murs », un nouveau cycle de violences à la frontière entre Israël et Gaza semble s'imposer. Ballons incendiaires, manifestations violentes et bombardements aériens sont devenus à nouveau le fait quotidien de la région. Les deux parties, Palestiniens et Israéliens semblent se diriger de manière inexorable vers une nouvelle confrontation.