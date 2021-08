Reportage

Sommet de Bagdad: Emmanuel Macron s’engage à maintenir la présence militaire en Irak

Le président français Emmanuel Macron en conférence de presse avec son hôte et homologue Barham Salih, à Bagdad, le 28 août 2021. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

Texte par : RFI

Pour son deuxième voyage en Irak en l’espace d’un an, Emmanuel Macron a participé à un sommet régional visant à renforcer la stabilité du pays. Ce forum réunissait l’Arabie saoudite, l’Iran, la Turquie, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït et le Qatar. Une rencontre voulue par la France et les autorités irakiennes. Et même si aucune nouvelle annonce n’a été faite, Emmanuel Macron veut y voir un geste fort de soutien aux autorités irakiennes.