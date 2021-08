Ramallah: importante rencontre entre l'israélien Benny Gantz et le Palestinien Mahmoud Abbas

Importante rencontre israélo-palestinienne à Ramallah. Cela faisait très longtemps que cela ne s'était pas produit. Et cela se passe quelques heures seulement après le retour du Premier ministre israélien Naftali Bennett de Washington où il s'est entretenu avec le président Joe Biden.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est la première rencontre israélo-palestinienne à ce niveau en l’espace d’une décennie .Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s’est déplacé à Ramallah pour un entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

Améliorer la sécurité

Deux heures et demie de discussions entre les deux délégations suivi d’un tête-à-tête de 40 minutes. Il a été question des moyens d'améliorer la sécurité et la situation économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon un communiqué publié par la partie israélienne.

Renforcer l'autorité palestinienne

Plusieurs allègements seront mis en place. Et les deux parties sont convenues de poursuivre le dialogue. Cette rencontre intervient alors que l’on assiste à une escalade à la frontière entre Israël et la bande de Gaza avec des affrontements quasi quotidiens. Israël souhaite visiblement renforcer l’autorité palestinienne face aux islamistes au pouvoir à Gaza.

► À lire aussi : Proche-Orient: l’engrenage inexorable des confrontations entre Israéliens et Palestiniens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne