Menace d’une coupure d’eau généralisée au Liban-Sud, faute de mazout

Des dizaines de villes et de villages du sud du Liban risquent une coupure d’eau généralisée d’eau en raison d’une pénurie de mazout pour alimenter les générateurs électriques.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Des centaines de milliers de personnes risquent d’être affectées par une coupure d’eau généralisée dans tout le sud du Liban. L’office des eaux de cette région du pays a imputé cette possible coupure à un arrêt progressif des systèmes de pompage en raison du manque de mazout qui fait fonctionner les générateurs électriques.

Une à trois heures d'électricité au quotidien

L’État ne parvient plus à assurer les besoins basiques de la population et fournit à peine une à trois heures d’électricité par jour. La pénurie de mazout est l’une des plus sévères manifestations de la crise qui frappe maintenant tous les aspects de la vie quotidienne des Libanais.

Lundi soir, la direction des installations pétrolières a annoncé que 60 000 litres de ce carburant seront distribués à partir de mardi dès la fin des formalités administratives. Même si elle était livrée à temps, cette quantité de mazout suffirait à peine quelques jours et ne permettra pas d’approvisionner toute la partie méridionale du Liban.

« Quatre millions de personnes » face au manque d'eau

En juillet dernier, l’Unicef avait mis en garde contre l’effondrement du système hydraulique au Liban en raison de la crise. La semaine dernière, l’agence des Nations unies avait prévenu que « plus de quatre millions de personnes risquaient d’être confrontées à de graves pénuries d’eau ».

