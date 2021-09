Gaza: regain de tension meurtrière le long du mur de séparation avec Israël

Des Palestiniens de Gaza se rassemblent près du mur les séparant avec Israël, ce 2 septembre 2021. © SAID KHATIB/AFP

Des affrontements ont opposé Palestiniens et armée israélienne le long de la frontière qui sépare l’État hébreu et l’enclave palestinienne de Gaza durant la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 septembre. Un jeune Gazaoui a été abattu par les forces israéliennes et au moins une quinzaine d’autres ont été blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Depuis fin août, de jeunes Palestiniens se rassemblent tous les soirs pour réclamer notamment la fin du blocus israélien.