Pas de retour en vue pour les Syriens réfugiés au Liban

Vue de Beyrouth

Au Liban, plus de 850 000 Syriens sont enregistrés comme réfugiés auprès de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, le HCR. Leur nombre est plus élevé, selon les autorités de Beyrouth. Après un pic en 2019, le nombre de retours volontaires s’est effondré, il est cette année au plus bas depuis 2016. Parmi les motifs qui freinent un retour, les raisons sécuritaires et la situation économique.