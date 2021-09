Liban: dans le nord, les boulangeries ferment faute de farine et de mazout

Les boulangeries dans le nord du Liban fermeront leurs portes à partir de mercredi jusqu'à nouvel ordre. Les propriétaires de ces établissements ne peuvent plus assurer la production de pain. Ils déplorent le fait que les autorités n'ont pris aucune mesure pour assurer la bonne distribution de la farine et du mazout dans cette région la plus pauvre du Liban.

Avec notre correspondant à Beyrtouh, Paul Khalifeh

Plus d’un million de personnes seront affectées dans le Nord du Liban par la fermeture des boulangeries faute de mazout.

Le Liban tout entier subit les effets de la pénurie de carburant et de la baisse drastique de la production de l’électricité fournie par l’État. Mais le nord est de loin la région la plus sinistrée. On y trouve les plus hauts taux de pauvreté et de chômage.

L’insécurité y est aussi plus élevée qu’ailleurs. Pas un jour ne passe sans des incidents armés à Tripoli, la deuxième ville du Liban. La nuit, les habitants se terrent dans leurs maisons, effrayés par les échanges de tirs et les jets de grenades.

L'armée renforce sa présence dans la région

Même les unités d’élite de la police déployées pour convoyer les camions-citernes de carburant n’osent plus accomplir leur mission. La semaine dernière, des agents de police ont préféré fuir devant des bandes armées qui ont intercepté et détourné des cargaisons de mazout censées être distribuées aux boulangeries et aux générateurs électriques.

Le 15 août, une trentaine de personnes étaient mortes dans l’explosion d’une citerne sauvage d’essence dans la région pauvre du Akkar.

L’armée libanaise, qui recrute le gros de ses contingents dans le nord, a renforcé sa présence dans cette région. Elle essaye tant bien que mal de maintenir le calme sans trop se mettre en porte-à-faux avec une population excédée.

