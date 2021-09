En Cisjordanie, la famille d'un des détenus Palestiniens évadés vit entre peur et fierté

En Israël, la chasse à l’homme se poursuit après l’évasion de six détenus palestiniens en début de semaine. Depuis, les forces israéliennes les traquent sans relâche, elles ont même arrêté certains de leurs proches. RFI a justement rencontré la famille de l’un des fugitifs, près de la ville de Jénine en Cisjordanie occupée.

Avec notre envoyé spécial à Jénine, Sami Boukhelifa

Le portrait de Yacoub Qadri, l’un des évadés, trône sur l’un des murs du salon. Dans la pièce principale de cette maison familiale, les parents du fugitif, l’air inquiet, guettent les nouvelles. C’est Mahmoud, l’un de leurs petits-enfants qui veille sur eux.

« Nous sommes encore sous le choc, dit-il. Et nous avons peur, on ne sait pas où il est. Est-ce qu’il est toujours en vie ? Est-ce qu’ils risquent de l’abattre s’ils le retrouvent ? Est-ce qu’il est parvenu à quitter le pays ? On ne sait pas. »

Depuis l’évasion, les forces israéliennes ont arrêté deux membres de la famille Qadri, pour interrogatoire. Peu importe, explique le jeune Mahmoud, c’est le prix à payer.

« Mon oncle n’est pas un criminel, assure-t-il. Ce n’est pas un détenu de droit commun, il était emprisonné parce qu’il défendait son pays. Et là, avec ses codétenus, ils ont humilié les Israéliens. Ils ont quand même réussi une évasion à l’aide d’une petite cuillère. Franchement, respect. Ils font la fierté de tout le peuple palestinien. »

À Jénine, les Palestiniens observent le déploiement des forces israéliennes aux abords de leur ville à la recherche des fugitifs originaires de cette région. Ils affirment se préparer à une incursion de l’armée israélienne dans leurs quartiers et promettent d’y faire face.

