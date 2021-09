Le Liban se tourne vers les pays arabes pour se fournir en électricité

Les ministres de l'Énergie (de gauche à droite) libanais, égyptien, jordanien et syrien à Amman, en Jordanie, le 8 septembre 2021. REUTERS - ALAA AL SUKHNI

Le Liban se tourne vers les pays arabes pour essayer d’atténuer les effets de la crise énergétique qui paralyse son économie. Les ministres de l'Énergie jordanien, égyptien, syrien et libanais se sont entendus mercredi sur une feuille de route pour acheminer du gaz égyptien vers le Liban via la Syrie et la Jordanie.