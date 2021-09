Israël: deux des six prisonniers Palestiniens évadés appréhendés

«Le mouvement du Jihad islamique, héros de l'évasion de la prison de Gilboa», peut-on lire sur une affiche qui montre les photos des six prisonniers palestiniens évadés d’une prison israélienne, dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, le 8 septembre 2021.

La cavale aura été de courte durée. Moins d’une semaine après l’incroyable évasion de six détenus palestiniens d’une prison israélienne, deux d’entre eux ont été arrêtés ce vendredi soir. La chasse à l’homme se poursuit pour tenter de retrouver les autres évadés.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Mohamed Ardha et Yacoub Qadri, deux des six fugitifs, ont été arrêtés à Nazareth, ville arabe israélienne située à une trentaine de kilomètres à peine de la prison de haute sécurité où étaient incarcérés ces détenus palestiniens. Sur des images diffusées par la télévision israélienne, ils apparaissent le visage fermé.

La famille de Yacoub Qadri se dit triste mais soulagée, confie son neveu Mahmoud Qadri. « C’était prévisible, ils n’allaient pas rester en cavale toute leur vie. Mon oncle purge une peine de prison à perpétuité, donc au moins il a pu voir la lumière du jour et profiter d’une semaine de liberté. Finalement on se dit : "Heureusement qu’il est toujours en vie." »

Depuis l’évasion spectaculaire en début de semaine, les proches des fugitifs craignaient qu’ils soient abattus lors de la chasse à l’homme lancée par les forces israéliennes. Police et armée de l’État hébreu ont déployé d’importants moyens pour retrouver les six hommes qui se sont évadés via un tunnel creusé sous la prison où ils étaient détenus.

