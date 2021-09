Liban: les principaux défis qui attendent le gouvernement de Mikati

Le nouveau gouvernement libanais, dirigé par Najib Mikati, a tenu lundi 13 septembre sa première réunion au cours de laquelle il a formé la commission chargée de la rédaction de la déclaration ministérielle. Le chef de l’État, Michel Aoun, a présidé la séance et a appelé le cabinet à lancer rapidement un chantier de travail pour remettre le pays sur la voie du sauvetage et du redressement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Entre les propos de Michel Aoun et ceux de Najib Mikati, le programme du gouvernement est déjà connu. Le chef de l’État a demandé la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international, la restructuration du secteur bancaire ainsi que l’adoption d’un plan pour la réhabilitation du réseau électrique. Michel Aoun a également réclamé l’organisation du retour des déplacés Syriens chez eux.

Najib Mikati a indiqué que son gouvernement trouverait des solutions à la pénurie de carburant et de médicaments, « afin de mettre un terme à l'humiliation de la population », a-t-il dit. Pour la population et les acteurs économiques, le défi énergétique est le plus urgent à relever. Des pans entiers de l’économie sont paralysés ou roulent au ralenti en raison de la pénurie de carburant. La production d’électricité a sensiblement baissé, faute de fuel, et les générateurs privés rationnent drastiquement la distribution du courant.

Les Libanais et la communauté internationale attendent du gouvernement des réformes profondes et une lutte sérieuse contre la corruption. Mais la population reste sceptique, d’autant que le pouvoir exécutif est contrôlé par cette même classe politique accusée d’avoir introduit la corruption à tous les échelons de l’État.

Sur le plan politique, Najib Mikati s’est engagé à organiser les législatives à la date prévue en mai prochain, comme le réclame la communauté internationale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne