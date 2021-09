Liban: la rareté de l’essence pèse sur le quotidien de la population

Au Liban, les pénuries d’essence se poursuivent. En cause, la difficulté à importer en devises et la prolifération du marché noir. La fin totale des subventions sur les carburants est donnée pour imminente, d’ici la fin du mois de septembre. Ces subventions ont déjà été en grande partie levées, faisant flamber le prix de l’essence. Dernière augmentation en date, la semaine dernière ; malgré cela, l’essence reste rare, rendant le quotidien très difficile.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Cela fait des semaines que le trafic est réduit au minimum à Beyrouth, faute d’essence. Quand il y a un ralentissement, c’est parce qu’il y a une station d’essence ouverte. Celle où attend Saadé Cheaïb n’ouvre, comme les autres, que quelques heures par jour. « Ça fait environ une heure et demie que j’attends, se lamente-t-il. D’habitude c’est pire ; là il y a moins d’attente, pas à cause de la hausse des prix, mais parce qu’on passe plus vite. On doit faire la queue parce qu’il y a des gens dans le pays qui cachent l’essence. Je me ravitaille en essence tous les dix jours. »

► À lire aussi : Liban: le prix de l'essence augmente de 38%

En cause derrière les pénuries, selon ce père de famille, le stockage d’essence par des profiteurs qui attendent la fin des subventions. Saadé a encore une bonne heure d’attente devant lui. Et une mauvaise surprise : à la pompe, les quantités sont rationnées : « Ce qui se passe nous nuit beaucoup. On ne peut pas se déplacer en voiture, au travail ou ailleurs. Il y a une semaine, mon fils avait un rendez-vous de médecin, je l’ai annulé car je n’avais pas d’essence. Quand on fait la queue, on se sent vraiment sans fierté, on se sent épuisés… Cette situation que nous vivons n’existe nulle part ailleurs au monde, c’est juste chez nous, une exception. Malgré le nouveau gouvernement, je ne crois pas que quelque chose va changer. »

Dans la queue, un chauffeur de minibus se plaint de perdre ses journées à chercher de l’essence. La hausse des prix, il la répercute sur ses clients, les prix des transports informels ont flambé.

► À lire aussi : Liban: les principaux défis qui attendent le gouvernement de Mikati

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne