Liban: les promesses du nouveau Premier ministre Najib Mikati, en visite à l'Élysée

Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le Premier ministre libanais Najib Mikati (à droite), le 24 septembre 2021 au palais de l'Élysée à Paris. AP - Francois Mori

Le Liban a attendu pendant plus d'un an la nomination d'un gouvernement. La nouvelle équipe, annoncée le 10 septembre, est dirigée par Najib Mikati. Ce dernier a été reçu par Emmanuel Macron vendredi 24 septembre à l'Élysée, pour une réunion de travail entre le Premier ministre d'un pays laminé par une profonde crise économique, et le président français qui affiche son soutien au Liban tout en appelant ses dirigeants à des réformes.