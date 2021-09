Yémen: une personne sur huit est déplacée dans un conflit toujours plus violent

Après sept ans de conflit, les combats sont toujours intenses au Yémen. Plus de 140 rebelles et membres des forces progouvernementales ont été tués cette semaine dans des combats autour de la ville de Marib, dernier bastion gouvernemental dans le nord du Yémen, tenu par les rebelles houthis. Murielle Paradon a rencontré Jean-Nicolas Beuze, représentant au Yémen du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Elle lui a demandé quelles étaient les conséquences de ces combats sur la population civile.

En ce moment, on voit sur le terrain une offensive militaire de la part des Houthis sur Marib, une ville proche de champs de pétrole. Il y a vraiment une recrudescence de l’intensité du conflit, et donc une recrudescence des mouvements de population, des blessés et des morts civils à cause de cette offensive. Des enfants marchent sur des mines anti-personnel, des personnes sont victimes de balles perdues, des maisons sont détruites par les bombardements. Une personne sur huit a été déplacée par le conflit. Chaque jour, chaque semaine, des personnes sont obligées de fuir les lignes de front pour se réfugier dans d’autres parties du Yémen. Jean-Nicolas Beuze, représentant au Yémen du HCR, répond aux questions de RFI.

Récemment, le 18 septembre, les Houthis ont exécuté neuf personnes soupçonnées d’avoir assassiné l’un des leurs. Cela a été dénoncé par le secrétaire général de l’ONU. Est-ce que ces dérives violente vous inquiète ?

Ce que l’on voit de plus en plus, c’est une restriction des libertés pour certains groupes comme les femmes, dans le Nord-Yémen (tenu par les Houthis, NDLR). Les femmes ont de moins en moins accès à l’espace public. Quand on sait que beaucoup de familles déplacées sont constituées de veuves de guerre qui ont à leur charge des familles entières, on se demande comment elles peuvent survivre, car elles n’ont accès à aucun moyen de subsistance. Elles ne peuvent pas aller au marché pour acheter de la nourriture parce qu’elles doivent impérativement être accompagnées d’un homme. Et pour ces femmes, l’assistance d’une agence comme le HCR est primordiale. C’est leur ligne de survie.

Mercredi 22 septembre, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé plus de 400 millions de dollars d’aide supplémentaire pour le Yémen. Mais en mars dernier, l’ONU avait eu du mal à mobiliser et n’avait récolté que la moitié des 3,85 milliards de dollars demandés. Quelles conséquences cette baisse de l’aide a-t-elle sur la population yéménite ?

Le fait d’avoir reçu entre 50 à 60% des financements nécessaires pour répondre aux besoins signifie que lorsqu’on doit porter assistance à dix familles qui fuient le conflit, on va pouvoir en aider cinq ou six. Les quatre ou cinq familles restantes vont devoir se débrouiller pour survivre, pour acheter de la nourriture et mettre un toit au-dessus de leur tête. C’est dramatique parce que ça veut dire que la moitié de population ne recevra pas d’aide, alors que l’on sait que les deux tiers des Yéménites ont besoin d’une assistance humanitaire pour survivre au quotidien.

Les Nations unies se sont engagées dans des pourparlers de paix. L’émissaire de l’ONU, Martin Griffiths, a quitté ses fonctions en juin, au bout de trois ans, sur un constat d’échec. Un remplaçant a été nommé. Où en est-on aujourd’hui ?

Les pourparlers de paix sont très compliqués dans une situation comme au Yémen. Il y a une dimension internationale avec une coalition internationale dirigée par l’Arabie saoudite qui est en guerre contre les Houthis qui ont pris le contrôle du nord du pays, à Sanaa. Mais il y a aussi une dimension nationale, où les Houthis sont en conflit avec plusieurs entités au sud : le gouvernement légitime et le Conseil de transition du Sud qui demande l’indépendance. Il y a donc plusieurs niveaux dans ce conflit, y compris une dimension tribale. Donc faire la paix dans ces conditions est très difficile, car cela veut dire ramener beaucoup d’interlocuteurs autour de la table des négociations.

