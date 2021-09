Cisjordanie: affrontements entre Israéliens et Palestiniens, la crainte d'une montée de la violence

Affrontements entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie. Bilan provisoire: cinq morts côté Palestiniens et deux blessés graves chez les militaires israéliens. L'armée israélienne a tenté de démanteler ce qui a été qualifié de cellule terroriste islamiste. Et l'on craint maintenant une nouvelle escalade de la violence.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Danger clair et imminent d’attentat dans la région de Jérusalem : c’est l’explication donnée - côté israélien - à cette vaste opération anti-Hamas et aussi anti Jihad islamique dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie, particulièrement autour de Ramallah et de Jénine, dans la partie nord de ce territoire palestinien. Ce sont des unités spéciales israéliennes accompagnées par des agents du Shin Bet, le service de sécurité intérieure qui ont procédé à une série d’arrestations.

Violents échanges de tirs

Dans le village de Burqin près de Jénine l’interpellation d’un Palestinien armé a donné lieu à de violents échanges de tirs entre miliciens palestiniens et les troupes israéliennes. À signaler que, de sources israéliennes, on indique que l’opération s’est déroulée en majeure partie en « zone A » de la Cisjordanie, c'est-à-dire un secteur sous contrôle administratif et sécuritaire de l’Autorité palestinienne. La présidence de l'Autorité a condamné un « crime odieux commis par les forces d'occupation israéliennes à Jérusalem et Jénine », selon un communiqué de son bureau.

Représailles

En Israël, on s'attend maintenant à des représailles depuis le territoire de Gaza sous forme de ballons incendiaires ou de roquettes. Quatre Palestiniens ont été tués récemment dans des affrontements avec les forces israéliennes au camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie où les heurts se sont multipliés ces dernières semaines.

► À lire aussi : Israël-Palestine: la relance du processus de paix au cœur de la rencontre Bennett-al-Sissi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne