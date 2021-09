Syrie: des combattants pro-turcs visés par des raids russes dans la région d'Afrine

En Syrie, au moins onze combattants d'un groupe syrien pro-turc ont été tués et treize autres ont été blessés ce dimanche dans des raids russes sur la région d'Afrine (nord) contrôlée par la Turquie et ses milices supplétives, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les chasseurs-bombardiers russes ont mené ce dimanche dix frappes sur une école faisant office de permanence et de centre d'entraînement pour la brigade al-Hamza, proche de la Turquie, dans un village de la province septentrionale d’Alep.

Presque au même moment, quatre avions russes ont bombardé les alentours d’un poste d’observation de l’armée turque dans le fief jihadiste et rebelle de Jabal al-Zawiya, au sud de la province d’Idleb.

Samedi, des appareils russes étaient entrés en action contre des positions de rebelles pro-turcs dans la province d’Alep, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Cette ONG basée en Grande-Bretagne rapporte que l’armée turque a acheminé des renforts en hommes et en matériel vers la zone de désescalade d’Idleb, où les troupes d’Ankara déploient plusieurs milliers de soldats depuis plus de 18 mois.

Cette escalade sans précédent depuis des mois intervient après une rare rencontre, le 14 septembre à Moscou, entre les présidents russe et syrien. Lors de cette réunion, Vladimir Poutine a critiqué l'ingérence des forces américaines et turques en Syrie, avait indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Depuis le sommet Poutine-Assad, des experts et des médias proches de Damas assurent que l’armée syrienne et son allié russe s’apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre les jihadistes et les rebelles pro-turcs qui contrôlent certaines zones dans les provinces d’Idleb et d’Alep.

