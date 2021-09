Les vols commerciaux entre la Jordanie et la Syrie vont reprendre

Les vols commerciaux vont reprendre dimanche entre Amman, la capitale de la Jordanie et Damas, celle de la Syrie ont annoncé des autorités jordaniennes, neuf ans après l'interruption de cette liaison aérienne. Au delà de l'aspect commercial, on assiste à une nouvelle étape du rapprochement très progressif entre la Syrie de Bachar el-Assad et les autres pays arabes.

« Renforcer la coopération économique bilatérale » entre Amman et Damas, c'est dans ce but qu'une délégation ministérielle syrienne est arrivée en Jordanie. L'occasion d'une annonce très concrète : la compagnie aérienne nationale jordanienne reprendra dès dimanche 3 octobre ses liaisons avec la Syrie. Auparavant, la compagnie Royal Jordanian opérait deux vols par jour, l'un vers Damas et l'autre vers Alep. Ces liaisons avaient été interrompues au début de la guerre dans ce pays. Un conflit qui a poussé plus d'un million de réfugiés syriens en Jordanie.

En visite à Amman depuis lundi, la délégation syrienne s'est rendue dans le royaume voisin en traversant le point de passage de Jaber-Nassib, fermé à la circulation depuis deux mois en raison de la recrudescence des violences dans le sud de la Syrie. Ce point de passage, le principal entre les deux pays, sera rouvert au public dès mercredi, avait indiqué l'agence Petra lundi.

Ces dernières semaines, un autre geste été très remarqué : un accord entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban a permis à ce dernier de recevoir du gaz et de l'électricité pour faire face à la grave crise énergétique qu'il traverse.

La Syrie de Bachar el-Assad sort lentement mais sûrement de son isolement. Ces dernières années plusieurs pays arabes, à commencer par les Émirats Arabes Unis ont rouvert leurs ambassades à Damas et la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue Arabe se pose de plus en plus ouvertement après une décennie de suspension.

►À lire aussi : Après dix ans de guerre en Syrie, Bachar el-Assad règne sur des ruines

