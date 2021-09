Port de Beyrouth: des centaines de personnes manifestent contre l'obstruction de l'enquête

Après une nouvelle suspension de l'enquête sur l'explosion dans le port de Beyrouth, les familles de victimes se sont réunies ce mercredi pour demander une nouvelle fois justice. Reportage.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

Devant le palais de justice de Beyrouth, des centaines de personnes manifestent leur soutien au juge Tarek Bitar. En cause, Nouhad al-Machnouk, député et ministre de l’Intérieur au moment des faits qui devait être entendu dans le cadre de l’enquête. Pour échapper à la justice, il a porté plainte contre le juge Tarek Bitar, le forçant à suspendre temporairement ses investigations.

Comme Nadine, 56 ans, tous dénoncent les ingérences de la classe politique libanaise dans l’enquête sur l’explosion du port. « Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller en justice qu'on va se taire, dit-elle. Et même si c'est un président, si c'est un député, si c'est n'importe qui. S'il est accusé, il doit être jugé. »

Appel à la justice internationale

« Si on est innocent, il ne faut pas avoir peur de la justice », affirme Nadine. « « Et aujourd'hui, la classe politique libanaise, elle a peur de la justice », ajoute un manifestant. « Bien sûr, c'est une mafia, poursuit Nadine. Ils veulent un juge qui va dire que ce sont des gens qui se sont suicidés, qu'il n'y a pas d'explosion. C'est des gens qui ont voulu mourir. C'est ça qu'ils veulent. Qui va croire à cela ? Il faut que la justice internationale nous aide. Nous, dans la rue, on ne peut rien faire. »

Un plus loin, Rita, qui porte le portrait d’un de ses amis mort dans l’explosion, demande elle aussi l’aide des institutions internationales. « Nous n'avons pas réussi jusqu'à maintenant à montrer que le système judiciaire libanais peut donner un certain résultat. Nous avons besoin d'une investigation internationale qui n'est pas soumise aux partis politiques. » Une demande relayée auprès des Nations unies par des ONG et des associations de victimes il y a deux semaines, qui reste pour l’instant sans réponse.

Le 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrates d’ammonium avaient explosé, détruisant une large partie de la capitale, et faisant plus de 200 morts. Depuis, l’enquête patine. Les dirigeants politiques se cachent derrière leur immunité.

► À lire aussi : Explosion du port de Beyrouth: «Les responsables libanais savaient qu’il y avait un risque» [Entretien]

