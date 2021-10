Afghanistan : le Qatar hausse le ton à l'égard des talibans

le chef de la diplomatie qatarie critique ouvertement la pendaison publique de quatre ravisseurs présumés dans la ville de Herat et l'impossibilité pour les jeunes afghanes de reprendre leurs études.

Le plus haut diplomate de l'émirat a qualifié ce jeudi de « décevante » la récente série de violations des droits de l'homme en Afghanistan. Lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, le sheikh Mohammed ben Abderrahmane al-Thani, en charge des affaires étrangères du Qatar, a appelé les dirigeants talibans à s'inspirer de Doha pour gérer un système islamique.

Publicité Lire la suite

Pour la première fois, le Qatar hausse le ton à l'égard des talibans : le chef de la diplomatie critique ouvertement la pendaison publique de quatre ravisseurs présumés dans la ville de Herat et l'impossibilité pour les jeunes afghanes de reprendre leurs études.

Tout cela représente un pas en arrière, selon sheikh Mohammed ben Abderrahmane al-Thani. Lors d'une conférence de presse à Doha il a invité les talibans à s'inspirer du Qatar pour gérer un modèle de gouvernance islamique.

« Prenez l’exemple du Qatar : notre Constitution est une Constitution islamique. Mais dans le secteur privé, dans l'administration et l’enseignement supérieur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est très important que les pays musulmans de montrent l'exemple aux talibans pour éviter la maltraitance des femmes et l'abus de la charia ».

Jeudi matin, six jeunes femmes avaient brièvement tenté de manifester à Kaboul pour revendiquer leur droit à l'éducation. Le petit rassemblement a été violemment dispersé par les talibans, au motif qu'il n'avait pas été autorisé par le gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne