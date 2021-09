Dubaï inaugure son exposition universelle

L’Exposition universelle ouvre ses portes ce vendredi 1er octobre 2021 à Dubaï. C’est la première fois que cet évènement est organisé au Moyen-Orient. Depuis 1851, cette exposition mondiale présente les innovations technologiques, architecturales et artistiques que chaque pays souhaite mettre en avant.

Les organisateurs promettent un spectacle à couper le souffle. Dubaï, l’un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, inaugure en grande pompe, jeudi après-midi, son exposition universelle tant attendue. Reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, l’évènement a conservé son nom d’origine : Expo2020. C’est la première fois que l’exposition universelle se tient au Moyen-Orient et Dubaï a mis le paquet. Pyrotechnie, son et lumière, la cérémonie d’ouverture met à l’affiche quelques grands noms de la scène internationale : le ténor italien Andrea Bocelli, la popstar britannique Ellie Goulding, le pianiste chinois Lang Lang ou encore l’artiste béninoise Angélique Kidjo.

Le site ouvrira au public le lendemain, vendredi 1er octobre, pour six mois. C’est un record : plus de 190 pays sont représentés à cette exposition qui a pour thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». Inédit aussi, tous les pays africains, ainsi que l’Union africaine, disposeront de leur propre pavillon. Israël, qui a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis l'année dernière, participera pour la première fois à un évènement d'ampleur organisé par un pays arabe.

Un site construit en plein désert

Répartis en trois zones (durabilité, opportunité et mobilité), les pavillons de chaque État rayonnent autour du cœur de l’Expo2020, l'immense dôme Al Wasl, nom historique de Dubaï. Il s’agit du plus grand espace de projection à 360 degrés au monde. L'émirat, engagé dans une politique d’influence à l’échelle mondiale, a entrepris des années de travaux pour construire plus de 200 bâtiments, mais aussi des routes et une ligne de métro, afin de desservir ce tout nouveau quartier de 4,38 km² sorti du désert.

La « Journée de la France » sera célébrée au lendemain de l’ouverture, le 2 octobre, avec en point d’orgue un duplex de l’astronaute Thomas Pesquet, en direct de la Station spatiale internationale, et un survol du site de l’Exposition universelle par la Patrouille de France.

Dubaï espère attirer 25 millions de visiteurs

Cette exposition universelle est le premier évènement de cette ampleur organisé depuis le début de la pandémie et la ville hôte se dit confiante. Dubaï table sur 25 millions de visiteurs, qui devront présenter un schéma vaccinal complet ou un test PCR négatif.

Pour les Émirats arabes unis, qui fêteront le 50e anniversaire de leur fédération au mois de décembre, l’Exposition universelle est une formidable opportunité de vanter progrès et modernité. L’État du Golfe est régulièrement critiqué par les ONG pour ses atteintes à la liberté d'expression ou les conditions des travailleurs étrangers, comme ceux déployés en masse pour construire le site de l'Expo 2020. En septembre, le Parlement européen a appelé à boycotter l’événement. Mais la plupart des États européens ont choisi d’y participer.

