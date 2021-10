Israël: dans les localités arabes, la violence a fait 100 morts depuis le début de l'année

Manifestation contre la violence dans les localités arabes, devant la résidence du ministre israélien de la Sécurité publique Omer Barlev à Kokhav Ya'ir, ville du centre d'Israël, le 25 septembre 2021. AP - Sebastian Scheiner

Une ambiance d'insécurité totale. Les attaques, le plus souvent à l'arme automatique, sont perpétrées souvent en plein jour, sans que la police intervienne. Les responsables de la communauté arabe israélienne, environ 2 millions de personnes, tirent la sonnette d'alarme et exigent plus d'efficacité de la police pour rétablir l'ordre dans leurs localités. Une commission interministérielle devrait débattre ce dimanche 3 octobre d'un énième plan pour contrer la violence au sein de la société arabe israélienne.