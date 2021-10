Israël: le laxisme des forces de sécurité face à la hausse des violences anti-palestiniennes

Un membre des forces de sécurité israéliennes face à une Palestinienne dans le village de Susya en Cisjordanie, durant une bagarre avec des colons juifs, lors d'une visite d'une délégation de l'Union européenne, le 24 septembre 2021. AFP - HAZEM BADER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Hébron, Ramallah et Naplouse... C'est autour de ces villes de Cisjordanie qu'ont lieu la plupart des incidents anti-palestiniens. Ils sont, le plus souvent, le fait de jeunes colons et les forces de sécurité israéliennes ne réagissent pas dans la plupart des cas. Une situation qui a été récemment débattue par l'establishment sécuritaire israélien.