Explosion au port de Beyrouth: le juge chargé de l'enquête ne sera pas dessaisi

Le port de Beyrouth un an après l'explosion meutrière du 4 août 2020.

Une cour d'appel au Liban a rejeté lundi des demandes de dessaisissement présentées par trois députés contre le juge Tarek Bitar, chargé de l’enquête sur la double déflagration du port de Beyrouth. Le 4 août 2020, l’explosion de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d’ammonium entreposées sans mesures de précaution dans le port avait fait 214 morts, 6 500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Après avoir suspendu son enquête pendant une dizaine de jours, le juge Tarek Bitar a réintégré son bureau, lundi 4 octobre. Il envisage de convoquer pour interrogatoire les trois députés qui ont tenté d’obtenir son dessaisissement.

Accusés de « négligence » et de « manquements », les ex-ministres de l’Intérieur Nouhad Machnouk, des Finances Ali Khalil et des Travaux publics Ghazi Zeaïter avaient porté plainte contre le magistrat avant la date de leur comparution.

Bras de fer entre la justice et les politiques

Après avoir été déboutés par la cour d’appel, ils envisagent maintenant de porter l’affaire devant la cour de cassation.

Le bras de fer entre la justice et la classe politique dure depuis le début de l’enquête, il y a plus d’un an. Fadi Sawan, le prédécesseur de Tarek Bitar, avait été destitué en février dernier après de fortes pressions. Le Parlement avait rejeté la demande de Tarek Bitar de lever l’immunité des trois députés inculpés. Invoquant la Constitution, la chambre avait estimé qu’ils ne pouvaient être jugés par un tribunal pénal mais devant une cour spéciale.

Le magistrat est passé outre ces arguments et exige d’interroger ces trois hommes politiques ainsi que l’ancien Premier ministre Hassane Diab, qui se trouve aux États-Unis. Mais sa tâche est loin d’être facile. Le ministre de l’Intérieur refuse de faire exécuter la décision du juge par les forces de l’ordre.

