Élections législatives anticipées en Irak: à Bagdad, la jeunesse n'attend rien du scrutin

Élections législatives anticipées en Irak ce dimanche 10 octobre. Une rare concession des autorités à la jeunesse qui avait manifesté en octobre 2019 pour réclamer du changement, la fin de la corruption, du travail pour tous. Mais depuis la répression et la fin du mouvement, rien n’a vraiment changé et beaucoup de jeunes n’iront pas voter.

Dans les ruelles étroites d’al-Sadriya, un quartier pauvre de Bagdad, les enfants ont du mal à se frayer un chemin. Une eau saumâtre s’est répandue un peu partout. Les égouts débordent. Et ce n’est pas le seul problème. Ici, tous les services publics sont défaillants. Dans l’épicerie où il travaille, Kazem, 20 ans, est fataliste « Rien ne va, il n’y a pas d’électricité, pas d’eau. Rien ne change ! L’électricité, c’est deux heures par jour seulement et après on n’en a pas pendant des heures. Les égouts se répandent partout. On répare et on nettoie avec nos propres mains ! », déplore le jeune homme qui accuse les autorités : « Personne ne vient, jusqu’ici dans ce quartier pour voir ce qu’il se passe et nous aider. Ils sont tous occupés avec leur gouvernement. Ils ne sont pas sérieux ! » Kazem ne sait pas s’il ira voter pour les élections législatives. Il n’a pas encore décidé.

« Ils ont détruit la vie des jeunes »

Dans la rue principale, Sajad sert les clients à un café. Ce sont surtout des jeunes qui fument la chicha ou jouent au backgammon, faute d’occupation. Sajad, lui, travaille dur et les politiques, il en a une opinion bien tranchée : « Ce sont tous des voleurs ! dénonce-t-il, personne ne développe le pays surtout pour les jeunes, il n’y a pas de travail. Ils ont détruit la vie des jeunes, même pour les études. Ils nous ont épuisés ».

Sajad, lui travaille, douze heures par jour, depuis qu’il a 8 ou 9 ans. Il n’est pas allé à l’école. Il a participé au mouvement de protestation d’octobre 2019, pour rien, dit-il. En octobre 2019, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue en Irak pour réclamer du travail, des services publics décents, la fin de la corruption. Le mouvement a été réprimé dans la violence. Seule concession du gouvernement : ces élections législatives anticipées, censées donner plus de chances à des candidats indépendants. Mais Malik, lui, n’y croit pas : « ils sont comme une plante avec des branches liées les unes ou autres, tu ne peux pas savoir pour qui tu vas voter ! déplore-t-il, nous n’avons aucun espoir sauf en Dieu et nos imams ».

« Je ne fais pas confiance au système »

Dans le centre-ville de Bagdad, le café Ridha Bin Alwan accueille une jeunesse éduquée. Le décor est branché, à l’Américaine. Ahmed, lunettes vissées sur le nez, révise ses cours de médecine. Lui aussi ne fait pas confiance aux nouveaux candidats : « je ne connais personne en qui je peux avoir confiance donc je ne vais pas aller voter. Ce sont tous les mêmes. Je ne fais pas confiance au système ». Le jeune homme étudie un cursus américain pour partir aux États-Unis. Il a décidé de quitter son pays.

« J’ai peur d’exprimer mon opinion »

Ghufran, elle, veut rester en Irak pour résister, dit-elle. Jean et tee-shirt moulants, cette jeune femme de 23 ans se présente comme une révolutionnaire. Elle boycottera le scrutin. « Il n’y a pas de démocratie en Irak, les politiques sont des usurpateurs » dénonce-t-elle. Elle reste accrochée à ses souvenirs des manifestations d’octobre 2019. L’espoir, mais aussi la peur. Six cent jeunes ont été tués, des milliers d’autres arrêtés, puis il y a eu des assassinats ciblés de militants, encore récemment. « J’ai peur de partager mon opinion, de m’exprimer, au café, dans les restaurants, dans la rue parce qu’on peut être tué ! Il y a les milices, les mafias… Mais un jour, ça va changer, dans longtemps peut-être, mais oui ça va changer ! »

La répression et les assassinats ciblés contre les jeunes protestataires ont laissé des traces. Rares sont ceux qui gardent l’espoir d’un changement en Irak, par la révolution ou par les urnes.

