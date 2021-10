Visite symbolique d’Angela Merkel en Israël pour sa tournée d'adieu

La chancelière Angela Merkel est en Israël pour une visite d'adieu. Elle rencontre les dirigeants israéliens à l'exception remarquée de Benyamin Netanyahu, l'actuel chef de l'opposition. Une visite riche en symboles qui ancre la relation forte entre les deux pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Septième et dernière visite à Jérusalem en tant que chancelière pour Angela Merkel. Un temps fort et symbolique : elle a participé au Conseil des ministres hebdomadaire du gouvernement avant de se rendre au mémorial de l’Holocauste Yad Vashem.

La solution à deux États doit rester à l’ordre du jour, déclare-t-elle, mais la sécurité d'Israël reste capitale : « C'est une chance qu'il ait été possible de réinitialiser et de rétablir les relations entre l'Allemagne et Israël dans une telle mesure, après les crimes contre l'humanité de la Shoah. La sécurité d'Israël sera toujours d'une importance capitale et un sujet central au sein de chaque gouvernement allemand. »

L’amitié indéfectible de l’Allemagne

Le Premier ministre israélien se félicite des relations fortes entre les deux pays et met en avant le sujet qui préoccupe le plus son gouvernement : « La responsabilité d'Israël est de s’assurer non par des discours mais par des actions que l’Iran n’obtienne pas l’arme atomique. Jamais. Pour nous ce n’est pas un problème stratégique mais une question existentielle ! »

En Israël on souligne l’amitié indéfectible de l’Allemagne et on espère qu’elle se poursuivra dans l’ère post-Merkel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne