L'Iran et la Russie vont signer un partenariat stratégique, annonce Téhéran

Le ministre russe des Affaires étrangères reçoit son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian, à Moscou, le 6 octobre 2021. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Téhéran regarde vers l'est. L'Iran a annoncé lundi 11 octobre la signature dans les prochains mois d'un accord d'un partenariat stratégique avec Moscou. Ce n'est pas une surprise, les deux pays collaborent déjà dans les domaines commerciaux, sécuritaires ou militaires… Mais après un accord similaire signé avec la Chine, l'Iran fait un pas de plus à l'est.