Liban: élèves et professeurs reprennent le chemin de l'école après deux ans d'arrêt

Photo prise le 30 juin 2020 montre les effets personnels des élèves avant la fermeture du COVID-19 à l'école Notre-Dame de Lourdes dans la ville libanaise de Zahlé. AFP - JOSEPH EID

Entre la crise économique et celle du coronavirus, les portails des établissements scolaires étaient restés fermés ces deux dernières années, remplacés par des cours en ligne. Mais entre les coupures d’électricité et d’internet, il était impossible pour les enfants les plus pauvres d’étudier correctement.