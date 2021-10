Arrivée à Doha d'un nouveau vol d'évacuation en provenance d'Afghanistan

Lundi soir 11 octobre, le Qatar a mené à bien un septième vol d’évacuation, le plus important de tous car plus de 300 personnes se trouvaient à bord de l’avion qui s’est posé sur l’aéroport de Doha (image d'illustration).

Depuis le départ du dernier soldat américain d’Afghanistan, à la fin du mois d’août, seuls quelques avions qatariens ont permis à des civils de quitter Kaboul, en coordination avec les talibans. Lundi soir 11 octobre, le Qatar a mené à bien un septième vol d’évacuation, le plus important de tous car plus de 300 personnes se trouvaient à bord de l’avion qui s’est posé sur l’aéroport de Doha.

Avec notre envoyé spécial au Qatar, Nicolas Falez

Le Boeing s’immobilise sur la piste de l’aéroport de Doha. Enfants, femmes, hommes, les passagers descendent la passerelle et s’installent dans les bus qui les emmènent vers le terminal. « Après le 30 août, il n’y a plus eu de vols, alors j’ai dû attendre. C’était le chaos. C’est une situation très volatile. Là, Je me sens bien, je suis en sécurité, je me sens bien et je vais rentrer chez moi à Melbourne… » Cet Australien d’origine afghane s’était retrouvé pris au piège pendant un séjour à Kaboul.

La peur du groupe EI

Même scénario pour cet Américano-Afghan évacué ce lundi avec son épouse et leur fille et qui est impatient de retrouver son travail de chauffeur livreur aux États-Unis : « La situation se dégrade de jour en jour, et plus tard il va y avoir des problèmes pour se nourrir car toutes les frontières sont fermées. Il n’y a pas de trafic aérien, alors ça va forcément empirer…»

Ahmad, lui, a passé toute sa vie en Afghanistan où aujourd’hui il redoute le groupe État Islamique plus que les talibans. « Je suis tellement triste, dit-il. C’est mon pays, l’endroit où je suis né, où j’ai grandi. J’aimerais y retourner s’il y a la sécurité, du travail… S’il y a la paix, alors j’aimerais vivre dans mon pays. »

