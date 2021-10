Explosion du port de Beyrouth: manifestation meurtrière contre le juge chargé de l’enquête

À Beyrouth, les affrontements ont fait au moins six morts et une vingtaine de blessés. Une manifestation avait lieu ce matin, jeudi 14 octobre, contre le juge Bitar. Le magistrat chargé de l’enquête sur l'explosion du port de la capitale libanaise fait face à une violente offensive des partis chiites Amal et Hezbollah.

De notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

Plusieurs députés et anciens ministres proches des partis chiites Amal et Hezbollah doivent être entendus dans le cadre de l’enquête. Mais ils tentent, pour l’instant, de se soustraire. Leurs soutiens étaient réunis dans les rues de la capitale.

Devant le palais de justice de Beyrouth, des centaines de jeunes hommes en noir crient leur haine envers le juge Bitar, le magistrat chargé de l’enquête sur l'explosion au port de Beyrouth, qui avait fait plus de 250 morts et 5 000 blessés le 4 août 2020. Presque aucun ne brandit de drapeaux des mouvements chiites Amal et Hezbollah auxquelles ils appartiennent, remplacés par des drapeaux libanais.

« Cette procédure judiciaire est illégale »

Hussein Abou Zeid est avocat et sympathisant du parti Amal. Il dénonce l’acharnement du juge Bitar contre les hommes politiques chiites, dans le cadre de cette enquête. « Nous considérons cette procédure judiciaire comme illégale. Il y a une violation manifeste des textes de loi et de la procédure, estime-t-il. Le juge Bitar tire des conclusions en dehors de tout cadre légal, et qui sont vraisemblablement politiques. Nous avons là un juge qui préfère donner son opinion personnelle plutôt que de s’en tenir aux faits, c’est invraisemblable ! Il y a des lois très claires, et il ne peut pas faire comme si elles n’existaient pas. »

Rapidement, la tension monte. Des échanges de tirs entre les milices dispersent les manifestants dans les rues environnantes. Ce membre du parti Amal, qui ne donnera pas son nom, accuse la milice chrétienne des forces libanaises d’avoir pris pour cible le cortège. « Ce sont les hommes de Samir Geagea qui nous tirent dessus. On ne voulait pas de violence, assure-t-il. On veut la justice pour l’explosion et le juge Bitar n’est pas un homme de justice. Tout le monde sait qui a laissé entrer le nitrate au Liban : le chef de l’armée Joseph Aoun, le Premier ministre Najib Mikati … Tous ceux-là ! Mais les États-Unis veulent seulement condamner notre chef Nabih Berri et ses amis, et laisser les autres en liberté. »

L’armée a été massivement déployée dans les rues de Beyrouth. De son côté, la France a appelé à « l'apaisement » et réitéré la nécessité pour la justice libanaise de « pouvoir travailler de manière indépendante et impartiale ». « La France marque sa vive préoccupation au regard des récentes entraves au bon déroulement de l'enquête relative à l'explosion survenue dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, et des violences survenues dans ce contexte. Elle appelle chacun à l'apaisement », a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

