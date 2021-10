Yémen: la bataille de Marib s’intensifie, au moins 150 rebelles Houthis tués, selon la coalition

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé ce jeudi 14 octobre avoir tué plus de 150 rebelles Houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Marib. La bataille y a fait des centaines de morts ces derniers jours et, selon l’ONU, a déjà déplacé des dizaines de milliers de civils.

« L'opération a détruit 11 véhicules militaires et tué plus de 150 éléments terroristes » à Al-Abdiya, au sud de la ville de Marib, a indiqué la coalition citée par l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Marib, chef-lieu de la province qui porte le même nom, est au cœur d'une violente bataille. Il s‘agit du dernier bastion du gouvernement dans le nord du Yémen, qui est largement dominé par les Houthis.

Al-Abdiya se situe à environ 100 kilomètres au sud de la ville mais se trouve dans la province de Marib, région riche en pétrole et géographiquement stratégique entre le nord et le sud du Yémen.

Chiffres difficiles à vérifier

Les Houthis ont lancé en février une campagne pour prendre Marib où ils progressent, ayant intensifié leur offensive ces dernières semaines. La coalition a répondu au cours des quatre derniers jours par une salve de frappes aériennes qui ont tué, selon elle, plus de 500 insurgés.

Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de source indépendante. Et les Houthis ne communiquent que très rarement sur les victimes dans leurs rangs.

Les deux camps se livrent une guerre dévastatrice depuis 2014, date à laquelle les Houthis, proches de l'Iran, se sont emparés de la capitale Sanaa au nord du Yémen. Depuis 2015, la coalition dirigée par les Saoudiens intervient pour appuyer les forces loyalistes à la peine face aux rebelles.

Retrait des Houthis de certaines positions au sud de Marib

Selon des sources militaires au sein du gouvernement yéménite, les Houthis ont dû se retirer de certaines des positions qu'ils contrôlaient en début de semaine au sud de Marib en raison des raids et de violents affrontements.

Malgré leurs pertes, les rebelles « avancent de nouveaux renforts » et « envoient des milliers de combattants à la mort », selon l'un des responsables.

Côté loyalistes, au moins 23 combattants, dont trois officiers, ont été tués et des dizaines ont été blessés au cours des dernières 48 heures, selon les sources militaires.

Dans un pays qui est le plus pauvre de la péninsule arabique, plongé dans la pire crise humanitaire au monde, l'ONU met en garde contre une dégradation de la situation en raison de la bataille de Marib. Ce jeudi, elle a déclaré que des dizaines de milliers de personnes avaient été déplacées par les combats dans la province.

« 55 000 déplacés »

« Du 1er janvier au 30 septembre, l'OIM [l'Organisation internationale pour les migrations] a enregistré plus de 55 000 personnes déplacées dans la province de Marib », a déclaré l'agence onusienne à l'AFP. Et ces chiffres ne concernent que « les zones auxquelles nos équipes de suivi des déplacements et de réponse rapide ont accès », a-t-elle précisé.

Avec l'intensification du conflit, près de 10 000 personnes ont été déplacées au cours du seul mois de septembre, soit le bilan mensuel le plus élevé cette année dans la province, selon l'OIM.

Mercredi 13 octobre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a déploré que « les infrastructures essentielles telles que les ponts et les routes aient également été endommagées voire détruites ».

Marib comptait entre 20 000 et 30 000 habitants avant la guerre. La ville abrite désormais des centaines de milliers de personnes, en majorité des Yéménites déplacés en raison des sept années de conflit.

Selon le gouvernement, plus de 130 camps de réfugiés accueillent environ 2,2 millions de personnes dans la province.

Depuis le début du conflit, ce sont des dizaines de milliers de personnes, la plupart des civils, qui ont été tuées et des millions qui ont été déplacées.

