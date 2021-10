Le calme est revenu dans un Liban très polarisé sur l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth

En émettant un mandat d'arrêt contre un ex-ministre du parti Amal, allié au Hezbollah, le juge Tarek Bitar a déclenché les foudres des deux partis chiites qui ont décidé de manifester jeudi pour réclamer sa tête, déclenchant de véritables scènes de guerre en plein Beyrouth. REUTERS - MOHAMED AZAKIR

La tension reste forte au Liban au lendemain de combats qui ont fait six morts et une trentaine de blessés lors d’une manifestation organisée par le Hezbollah et le mouvement chiite Amal pour dénoncer l’action du juge Tarek Bitar, chargé de l’enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, en août 2020. L’armée s’est déployée en force sur empêcher une reprise des affrontements.