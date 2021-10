Yémen: la coalition tue une centaine de rebelles à Marib, mais les Houthis avancent toujours

Les choses avancent bien pour ce qui concerne directement le front de Marib. Le problème c’est que les forces Houthis parviennent de plus en plus à encercler la ville, ce qui risque d’isoler encore davantage les forces du gouvernement. Cela éloigne aussi les possibilités de négociations, parce que les forces de la rébellion Houthie se sent en position de force, d’une certaine manière. Le conflit yéménite a une diversité de couches. Il y a la couche régionale, qui est importante, et aussi celle qui est peut-être prioritaire à régler : celle du conflit par procuration entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Et ensuite il y a les élites de niveau national qui se combattent et il y a des niveaux locaux qui en complexifient encore. Si on intervient uniquement sur une de ces couches-là, je pense qu’on n’arriverait pas à régler le conflit.