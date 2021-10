Liban: deux ans après ses débuts, la contestation s'essouffle dans la rue

Avec notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

Les militants étaient bien peu ce dimanche à marcher dans les rues de Beyrouth pour célébrer ce qu’ils appellent encore « la révolution » du 17 octobre 2019. Deux ans plus tard, ils n’ont toujours pas obtenu le départ de la classe politique en place.

Mais pour Christina, une manifestante de la première heure, le combat continue. « Aujourd’hui, après deux ans, nous sommes moins nombreux, reconnaît-elle. Mais je crois que ce jour-là est encore important. Pour moi, l’espoir est toujours là, parce que le changement ne va pas arriver en deux ou trois jours. Il va prendre son temps. »

Une autre manifestante, Lara, refuse, elle aussi, d’abandonner. La jeune femme veut encore croire au réveil de la rue libanaise :

« La révolution n’est plus ce qu’elle était, parce que la plupart des gens n’ont plus l’énergie de descendre dans la rue. Beaucoup n’ont plus d’espoir dans ce pays, mais il y a 1% ou 2% des personnes qui continuent de manifester jusqu’aujourd’hui et je suis l’une d’entre elles. On tient bon, parce qu’on a toujours de l’espoir. La route va encore être longue. On ne veut pas laisser tomber maintenant, ce n’est que le début. Si on abandonne maintenant, nous n’aurons plus rien. »