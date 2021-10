Jordanie: un drone transportant de la drogue abattu à la frontière avec la Syrie

En Jordanie, un drone transportant de la drogue a été abattu jeudi 21 octobre par l’armée du royaume à la frontière syrienne. Les trafics de drogue, en particulier de pilules de Captagon, sont réguliers entre les deux pays qui partagent 375 km de frontière. Mais cette fois-ci, le moyen de transport utilisé est pour le moins inédit.

Publicité Lire la suite

C’est la première fois que l’armée jordanienne intercepte un trafic de drogue par les airs. Car d’ordinaire, c’est par la route que les marchandises illégales passent la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Les substances sont cachées dans des pneus, des extincteurs ou même de la nourriture.

Cette fois-ci, le drone a d’abord été abattu depuis le sol. Et ce n’est qu’après que l’armée jordanienne est tombée nez à nez avec sa cargaison.

►À lire aussi Liban: saisie de plus de 800000 comprimés de captagon

Trafic de drogue entre la Syrie et la Jordanie

Sur la photo diffusée par l’agence de presse Petra, on distingue au moins six sacs remplis de cachets blancs. Probablement du Captagon, une substance désinhibante dérivée des amphétamines et particulièrement présente au Moyen-Orient. La drogue est connue pour être consommée et vendue par le groupe État islamique en Syrie, mais aussi le régime de Bachar al-Assad.

Depuis plusieurs années, le trafic de drogue entre la Syrie et la Jordanie s’intensifie. Les tentatives deviennent plus audacieuses et sophistiquées. Résultat : il est très difficile pour les autorités de les contrôler.

Face à la reprise du trafic, la réponse des autorités jordaniennes est claire. L'armée fera preuve d'une tolérance zéro envers toute tentative d’infiltration ou contrebande visant à altérer la sécurité du Royaume.

►À lire aussi: Désintox: le captagon n’est pas la «drogue des jihadistes»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne