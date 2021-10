Israël désigne 6 ONG palestiniennes comme «terroristes»

Le ministère de la Défense israélien a désigné six ONG palestiniennes comme terroristes. Ici, Benny Gantz, le ministre de la Défense (Image illustration).

Six ONG palestiniennes ont été désignées comme « organisations terroristes » par Israël. Selon le ministère de la Défense, elles seraient liées au Front populaire de libération de la Palestine. Depuis des années, le FPLP, groupe armé palestinien, est considéré comme un groupe terroriste à la fois par l’État hébreu, mais aussi par l’Union européenne. Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme, internationales, et même israéliennes, fustigent cette décision.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

En désignant ces six ONG palestiniennes comme organisations terroristes, Israël se donne le droit de mettre un terme à leurs activités. En vertu de la loi de l’État hébreu, les autorités israéliennes peuvent désormais fermer leurs bureaux, saisir leurs biens, et arrêter et emprisonner leur personnel.

Selon un communiqué du ministère israélien de la Défense, les services du renseignement intérieur ont établi des liens entre ces six ONG et le Front Populaire de Libération de la Palestine.

Financement des « activités terroristes » du FPLP

« Sous couvert d'activités civiles […] ces organisations bénéficient d'aides d'États européens obtenues de manière frauduleuse, précise le communiqué. Cet argent a permis au FPLP de financer les familles des prisonniers [palestiniens en Israël], des auteurs d'attentats, de payer des salaires à ses membres, de renforcer ses activités terroristes et de diffuser son idéologie. »

La déclaration a aussitôt été contredite par des organisations de défense des droits de l’homme. L’ONG israélienne B’Tselem, condamne vigoureusement cette décision, et qualifie l’État hébreu de « régime d’apartheid, totalitaire et violent ».

►À lire aussi : L'ONG israélienne B’Tselem dénonce un régime d’apartheid en Israël

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne