Liban: la représentation féminine, un enjeu des prochaines législatives

À cinq mois des élections législatives libanaises, les partis politiques préparent leurs listes dans les différentes circonscriptions, tandis que les candidats s’apprêtent à entrer en campagne. Des candidats, mais aussi des candidates. Dans un pays où la politique est très largement réservée aux hommes, l’entrée de la gent féminine au Parlement sera un des grands enjeux de l’élection du 27 mars 2020.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

Dans la salle de conférence d’un grand hôtel de Beyrouth, une trentaine femmes politiques, venus des quatre coins du pays. Certaines sont déjà candidates déclarées. D’autres attendent encore l’investiture officielle de leur parti. Et c’est là le premier obstacle, selon Joëlle Abou Farhat, présidente de l’association féministe Fifty-fifty.

« Au Liban, les personnes qui décident, c’est des hommes, déplore-t-t-elle. On commence par les partis politiques où la femme doit se creuser une place pour être candidate au niveau national. »

Pour enrayer le manque de représentation féminine au Parlement - seulement 6 femmes sur les 128 députés -, l’association plaide pour l’instauration d’un quota. Cette demande est sans cesse rejetée par la classe politique en place dans un pays qui ne compte qu'une seule ministre.

« Pour que la femme arrive jusqu'au plus grand poste possible »

« Il y a beaucoup de femmes qui ont de grands postes dans le courant patriotique libre mais pas beaucoup de candidatures féminines pour les élections. Il faut que dans chaque parti, on travaille vraiment pour que la femme arrive jusqu’au plus grand poste possible », estime Rindala Jabbour, membre du parti du président Michel Aoun. Candidate empêchée en 2018, elle espère cette année obtenir enfin l’investiture de son parti.

Pour Joséphine Zgheib, candidate sur la liste de la société civile Beity, le quota féminin est la seule solution pour changer les mentalités. « Depuis 1953, la femme peut être élue, rappelle-t-elle. Elle a pu voter même avant la Suisse. Donc, leurs quotas, c’est une période. Il faut le faire seulement pour deux, trois fois. Après, les partis vont être un peu plus démocratiques pour élire des femmes. »

Et pourquoi pas, selon cette candidate, élire un jour une présidente de la République du Liban ?

