Les ONG palestiniennes dénoncent les accusations d'«organisations terroristes» par Israël

Vendredi, le gouvernement israélien a annoncé avoir placé sur sa liste des « organisations terroristes » six ONG palestiniennes estimant qu’elles sont liées au PFLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Une désignation vivement dénoncée par les groupes concernés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Il y avait du monde ce samedi après-midi à Ramallah dans les bureaux de l’organisation Al Haq, pour condamner la mesure israélienne plaçant six ONG palestinienne sur la liste des « organisations terroristes ».

Sahar Francis, directrice de Addameer, l’une des ONG concernées, le précise : tous s’expriment aussi au nom de toute la société civile palestinienne. « Bien sûr que nous ne laisserons pas passer cette décision, on va rester dans nos bureaux, on continuera notre travail au quotidien comme on l’a fait pendant des décennies, dit-elle. On demande aux militants, aux supporters, et surtout aux officiels, tous ceux qui travaillent soit pour l’ONU ou pour les représentations diplomatiques, de ne pas se plier à cette décision et de continuer à nous soutenir. Car cette désignation n’est que la suite d’autres tentatives pour nous nuire et nous faire taire. »

Les organisations parlent d’une classification vague et sans fondement, attendent des condamnations de la part des États qui disent « défendre les droits de l’homme », et vont faire en sorte qu’Israël rende des comptes.

Car les défenseurs des droits palestiniens ont été soumis à de nombreuses pressions ces dernières années, explique Ammar Hijazi, ministre palestinien adjoint des Affaires étrangères : « Israël s’est déchaîné, a été véritablement en campagne pour salir, assujettir toutes les organisations de défense des droits de l’homme qui dénoncent ces crimes contre les Palestiniens, et pour miner leur travail. »

Ces mesures interviennent après l’ouverture d’une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur les crimes d’Israël dans les Territoires palestiniens, « et ce n’est pas une coïncidence », dénoncent ces ONG.

Six des plus éminentes organisations de la société civile palestinienne qont été placées vendredi par Israël sur sa liste des « organisations terroristes » : Al Haq; Addameer; Bisan; Defense For Children International-Palestine; Union of Agricultural Work Committees et l'Union of Palestinian Women’s Committees.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne