Affrontements à Beyrouth: dix jours après, la famille d'un militant chiite crie vengeance

Le 14 octobre dernier, des heurts lors une manifestation contre le juge Tarek Bitar à Beyrouth ont fait sept morts parmi les militants chiites du parti Amal.

Avec notre envoyé spécial à Nabatieh, Noé Pignède

C’est une petite maison en périphérie de Nabatieh. Des drapeaux du parti Amal flottent sur le perron. À l’intérieur, une famille en deuil pleure la mort de Mustapha Zbib, 26 ans. Jeudi 14 octobre, ce militant chiite a été tué à Beyrouth en marge d’une manifestation contre le juge Bitar, le magistrat en charge de l’enquête sur l’explosion du port, accusé par le bloc chiite d’être politisé.

Mohammad, l’oncle du défunt raconte sa version des faits. « Mustapha était descendu manifester pacifiquement. Il n’était pas armé, il était là en tant que civil. Mustapha avait deux fusils, mais ils restent à la maison pour défendre notre famille. D’ailleurs, ils sont toujours là. »

Pour confirmer cette version, il montre une vidéo où l’on peut voir son neveu quelques secondes avant sa mort marcher sans arme à la main avant de s’effondrer. Au même moment, plusieurs autres militants d'Amal, eux, répliquent aux tirs de snipers avec des mitrailleuses et des lance-roquettes.

Dix jours après, les cadres du tandem chiite Amal-Hezbollah tentent de calmer le jeu et disent attendre les résultats de l’enquête. « Mais au Liban il n’y a pas de justice, estime Mohammad. Il n’y a que des gangs. Donc je mène ma propre enquête. Je recueille des témoignages, des photos … Et en même temps, on attend de voir si les investigations officielles nous donnent justice ou non. Sinon, je payerai peut-être quelqu’un pour qu’il aille venger la mort de Mustapha. »

Mohammed Zbib tient les forces libanaises pour responsables de la mort de son neveu. Des allégations rejetées par Samir Geagea, le chef de cette milice chrétienne qui accuse, lui, les mouvements Amal et Hezbollah d’être à l’origine des incidents.

