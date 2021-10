Israël va mettre en chantier 1355 nouveaux logements en Cisjordanie

Pour la première fois depuis sa création, le gouvernement de Naftali Bennett défie ouvertement les États-Unis en publiant des appels d'offres pour la mise en chantier de 1 355 logements dans des colonies de peuplement en Cisjordanie.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ces 1 355 nouveaux logements seront construits dans sept colonies de peuplement en Cisjordanie. La ville d'Ariel, l'une des plus grandes de ces colonies, en accueillera à elle seule 729.

Le ministère israélien de la Construction a également indiqué son intention de doubler la population juive de la vallée du Jourdain avec un projet de mise en vente de 1 500 unités de logement dans ce secteur d’ici à 2026. « Le renforcement de la présence juive en Cisjordanie est essentiel dans la vision sioniste », proclame Zeev Elkin.

Et ce n’est pas tout. Ce mercredi, la commission de planification du ministère israélien de la Défense devrait donner un feu vert final pour la construction de plus de 3 000 logements en Cisjordanie.

Des logements destinés aux Palestiniens

Pour rendre la pilule moins amère, quelques jours plus tard la même commission devrait entériner pour la première fois depuis longtemps la construction de 1 300 logements destinés aux Palestiniens dans la zone C. Ce secteur est entièrement sous contrôle administratif et sécuritaire israélien selon les accords d’Oslo.

Autant de sujets qui risquent de fâcher l’aile gauche de la précaire coalition gouvernementale israélienne. Et aussi, et peut-être surtout, l’administration américaine.

