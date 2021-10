Yémen: au moins 260 rebelles tués en trois jours près de Marib, selon la coalition

La coalition internationale menée par l’Arabie saoudite intensifie son offensive contre les Houthis dans la région de Marib, ville stratégique dans l’est du Yémen. Le porte-parole militaire des rebelles a appelé à poursuivre les combats.

Les bilans annoncés par la coalition internationale menée par l’Arabie saoudite de manière quasi-quotidienne sont de plus en plus lourds : celle-ci dit avoir tué plus de 1 600 rebelles dans des raids depuis près de deux semaines, dont plus de 260 ces trois derniers jours. Des chiffres peut-être exagérés, et qui n'ont pu être vérifiés de source indépendante, mais qui montrent qu’il y a bien des offensives en cours.

Les combats entre les forces loyalistes soutenues par le gouvernement et les rebelles Houthis appuyés par l’Iran se sont intensifiés près de la ville de Marib, située dans la région où se trouve l'essentiel des ressources en hydrocarbures du pays.

Les Houthis déterminés

La coalition a beaucoup investi pour défendre cette ville hautement stratégique. Elle est le dernier bastion du gouvernement dans l’est du Yémen et sa perte serait un nouveau camouflet pour les loyalistes.

Les Houthis ne donnent que très rarement le nombre de victimes dans leurs rangs, et leur porte-parole a seulement déclaré dimanche que les forces rebelles avait tué plus de 500 combattants loyalistes et blessé 1 200 autres lors de combats autour de Marib. Yahya Saree a appelé à poursuivre les combats dans un discours télévisé retransmis par la chaîne rebelle Al-Masirah. « Si l'ennemi pense que ses avions de combat peuvent empêcher le progrès de nos forces ou briser la détermination de nos soldats, il se trompe », a-t-il déclaré.

Les deux camps se livrent une guerre dévastatrice depuis 2014, date à laquelle les Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa. L'année suivante, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue pour appuyer les forces loyalistes en peine face aux rebelles.

Cette guerre a plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans la pire crise humanitaire au monde, poussant la population au bord d’une famine sans précédent. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à la « désescalade » afin de contrer « le risque croissant d'une famine à grande échelle » dans ce pays. Des dizaines de milliers de personnes, la plupart des civils, ont été tuées et des millions déplacées depuis le début du conflit.

