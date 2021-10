En Cisjordanie, l'accès restreint aux terres mine la récolte des olives

En Cisjordanie, la récolte des olives bat son plein. C'est une époque de l’année importante que les Palestiniens passent en famille. Pourtant, cette saison vire trop souvent au cauchemar à cause des attaques ritualisées des colons israéliens, des arbres vandalisés ou encore à cause du manque d’accès à leurs champs d’oliviers.

Avec notre envoyée spéciale à Qaffin, Alice Froussard

C'est le cas de tous les propriétaires ayant des terres dans la « Seam Zone », cet endroit entre le mur de séparation et la ligne verte : il y a bien des champs d’oliviers, des olives prêtes a être récoltées, mais il y a devant une route bétonnée, des grillages et un checkpoint avec une barrière jaune.

À Qaffin, le mur de séparation, construit il y a 20 ans, sépare les habitants de leurs terres, explique Taysir Harashe, l’ex-maire du village. « L’histoire de ce mur, c’est qu’il confisque 450 hectares du village de Qaffin, alors qu’il est construit à plus de 2km de la frontière. Et si les Israéliens donnaient 2 500 permis au début du mur, désormais on en a plus que 150. »

Des permis sont nécessaires pour que les Palestiniens puissent accéder à leurs terres et ainsi récolter leurs olives, leur principale source de revenus. Pourtant 73% des demandes de permis sont rejetées par l’armée israélienne, selon l’ONG israélienne HaMoked. Et ce, toujours pour des raisons arbitraires, même pour les Palestiniens ayant obtenu le précieux sésame, l'accès est réduit. Le point de passage est ouvert trois fois 15 minutes dans la journée.

« Une situation kafkaïenne, qui nuit à la récolte, avoue Jihad Harashe, 70 ans, l'un des agriculteurs. Avant j’obtenais 50 gallons d’huile, ici. Là, plus que 2 ou 3. Du coup, j’ai dû créer un petit magasin car je suis le seul à obtenir un permis, ma femme et mes enfants n’ont pas réussi à en avoir. »

Le reste de l’année, le checkpoint n’est ouvert que trois jours par semaine. « C'est trop peu pour entretenir la terre. Et impossible si on a d’autres fruits à récolter », ajoute Jihad, qui précise que la saison des olives était sa préférée, avant la construction du mur.

