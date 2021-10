Les jeux sur smartphone d'une société jordanienne font fureur auprès des joueurs arabophone

En huit ans, la société Tamatem créée à Amman est devenue l’une des leaders du marché arabe du divertissement sur mobile. Et pour cause : ses 50 jeux en langue arabe ont déjà été téléchargés plus de 100 millions de fois.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Amman, Hermine Le Clech

Cette mélodie, Khaled la connaît par cœur. C’est la bande son de son jeu préféré Tahadi Al-Molouk. Sa particularité ? Il est entièrement traduit en arabe. Un atout pour ce trentenaire.

« Parce que les alliés viennent aussi de pays arabes, explique-t-il. Donc c’est plus facile de parler, de créer des alliances entre nous. La plupart des gens utilisent des jeux en anglais et doivent donc jouer tout en traduisant les textes et les voix. Ce jeu facilite les interactions entre les joueurs. »

Yaman, étudiant en e-marketing est aussi séduit. Lui joue au jeu Awad Abu Shefe. Et ce qu’il apprécie, c’est de voir les scénarios s’adapter à son quotidien.

« Je peux davantage m'identifier aux personnages, dit-il. J'aime les missions qui sont dans le jeu. Il y en a une dont je me souviens particulièrement où il fallait récupérer un sandwich falafel et travailler comme un livreur. On ne trouverait pas ça dans le jeu vidéo GTA. »

Parler à un public arabophone et adapter son offre à la culture du Moyen-Orient, c’est le pari de l’entreprise Tamatem. Hussam Hammo en est le fondateur. Et pour lui, tous les voyants sont au vert. « L'entreprise a eu une croissance de 150% en terme de revenus et nous sommes maintenant à 80 employés. On espère atteindre les 100 salariés d'ici la fin de l'année. »

Pour continuer de s’agrandir, l’entreprise mise sur les 400 millions d’utilisateurs de smartphones présents au Moyen-Orient.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne