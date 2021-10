Iran: une cyberattaque perturbe la distribution d'essence à travers le pays

Une panne générale attribuée à une cyberattaque perturbe ce mardi la distribution de carburant à la veille de l'anniversaire des manifestations de novembre 2019 contre la hausse du prix de l'essence. Un mouvement violemment réprimé qui avait fait des centaines de morts.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Devant une station d'essence dans le nord de Téhéran, des dizaines de voitures et de motos attendent depuis plusieurs heures. Les pompes à essence sont hors service.

Behrouz, un coursier de 38 ans, entourés de plusieurs autres coursiers, affirme qu'il attend depuis cinq heures. « On est là pour l'essence. J'ai plus d'essence. J'attends depuis onze heures pour au moins pouvoir rentrer à la maison, raconte-t-il. Nous sommes là et ma maison est à l'autre bout de la ville. Je ne peux laisser ma moto ici et rentrer à la maison. J'ai besoin d'essence pour au moins rentrer chez moi. »

De nombreuses vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant des situation identiques à travers le pays.

Cette vaste perturbation intervient à quelques jours de l'anniversaire des manifestations de 2019. À l'époque, le gouvernement avait multiplié par trois le prix de l'essence provoquant de violentes manifestations à travers le pays.

Aucune explication n'a été donnée sur l'origine de cette cyberattaque, mais alors que l'inflation dépasse largement les 50%, cette situation ne peut qu'aggraver le mécontentement social et politique.

