Des organisations israéliennes solidaires de six ONG palestiniennes classées «terroristes»

Ce mercredi 27 octobre, les dirigeants de 25 organisations israéliennes de défense des droits de l’homme se sont rendus à Ramallah pour exprimer leur soutien et leur solidarité aux six ONG palestiniennes de la société civile que le gouvernement israélien a désignées comme « terroristes ».

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

La nouvelle classification a été rapidement condamnée par l’Autorité palestinienne et des groupes internationaux de défense des droits de l’homme, dont l'ONU et Human Right Watch.

Réunies dans les locaux d’al-Haq à Ramallah, les six organisations palestiniennes attaquées s’adressent à l’assemblée. Sahar Francis, la directrice d’Adammeer, insiste sur leur proximité à tous : « Je ne sais pas si vous croyez vraiment que je suis une terroriste, déclare-t-elle. Mais je pense que cette décision est très importante et dangereuse... Car cela commence avec nous, mais cela nous alerte aussi sur le type de régime qui nous contrôle tous. »

En face, 25 dirigeants d’ONG israéliennes de défense des droits de l’homme. Tous s’expriment tour à tour, parlent d’une même voix. Ils insistent sur leur rejet total de cette nouvelle désignation, rappellent leur soutien à leurs collègues palestiniens.

« Cela n’a pas de validité légale selon nous, affirme ainsi Hagai el-Ad, le directeur de l'ONG israélienne Btselem. On a travaillé avec ces organisations avant, on continuera à travailler en étroite collaboration avec eux dans le futur. Il n’y a aucune raison - à part le fait de dire à quel point c’est scandaleux - pour le gouvernement d’assimiler ce travail important de protection des droits de l’Homme à du terrorisme. C’est typique d’un régime totalitaire. Cela a été utilisé dans beaucoup d’autres pays : essayer de faire taire l’opposition et les critiques, en assimilant droits de l’homme et terrorisme. Et c’est dommage que cela se passe ici. »

Selon la loi israélienne, cet acte de soutien peut valoir une peine allant jusqu’à trois ans de prison. Mais, ajoute Hagai el-Ad, « cette solidarité, cette co-résistance, devait aller plus loin qu’un simple communiqué. »

